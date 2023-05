Siziano, camionista sorprende ladri e li mette in fuga ma si ferisce nell’inseguimento

Siziano (Pavia), 29 maggio 2023 – Ha sorpreso una banda di ladri che stava cercando di aprire il rimorchio del suo camion, li ha messi in fuga e inseguiti, cadendo a terra e ferendosi. Il camionista, 37enne albanese, è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove gli esami diagnostici hanno per fortuna escluso fratture ed è poi stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Il movimentato episodio è successo nella notte tra domenica e oggi, lunedì 29 maggio, in via Monte Bianco a Siziano. Era da poco passata la mezzanotte quando la stessa vittima ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia e della Stazione di Siziano, che procedono con le indagini.

Il 37enne albanese ha riferito di aver sorpreso 7 o 8 sconosciuti, con i volti coperti, che stavano cercando di rubare dal suo autoarticolato parcheggiato, ma li ha interrotti e messi in fuga a mani vuote. I ladri si sono infatti dati subito alla fuga senza minacce o violenza, senza dunque tramutare in rapina il furto rimasto invece tentato. Nella concitazione del momento, l'autotrasportatore s'è lasciato forse prendere dalla foga e ha rincorso i ladri in fuga, rovinando però a terra, per fortuna senza gravi conseguenze.