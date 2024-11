Furto alcolico in un ristorante di Siziano: rubate 50 bottiglie di champagne Dom Pérignon

Siziano (Pavia), 3 novembre 2024 – Ladri di notte al ristorante, per un bottino di pregiato champagne. Erano circa le 2.30 di oggi, domenica 3 novembre, quando è scattato l'allarme al Capannone, locale inaugurato lo scorso settembre a Siziano sulla Sp40 Binasco-Melegnano. I ladri hanno forzato una porta sul retro e prima che potessero arrivare le forze dell'ordine hanno rubato 50 bottiglie di Dom Pérignon che erano in esposizione, per un valore che non è stato quantificato ma che è ingente visto il costo delle singole bottiglie (che varia molto a seconda delle annate). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sull'accaduto. I malviventi sarebbero fuggiti a piedi per i campi trasportando in borse o scatoloni il ricco bottino.

Anche altri ristoranti, a Voghera, sono stati visitati nella stessa nottata da altri ladri, con però un magro bottino delle poche centinaia di euro del fondo cassa. Verso le 3 è scattato l'allarme al Voghera Est Shopping Park, dov'è stata forzata una porta antincendio del ristorante della catena Roadhouse. Le telecamere hanno ripreso due uomini, incappucciati, che dal primo locale sono passati dall'interno agli altri due, Sushi e Sashimi, solo in quest'ultimo trovando circa 200 euro di fondo cassa, mentre le altre casse erano vuote.

I malviventi sapevano di avere poco tempo a disposizione e dopo aver arraffato il magro bottino sono fuggiti prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera.

A Mede, in viale Unione Sovietica, è stato invece messo a segno un furto in una casa indipendente, mentre i proprietari erano assenti. Al loro rientro, verso le 20 di ieri, hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro dagli ignoti ladri, che sono entrati forzando la finestra di una camera da letto, rubando gioielli d'oro, per un valore non quantificato.