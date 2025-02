Sindaco ancora ai domiciliari. Strategie al vaglio

VIGEVANO (Pavia)

Sono state depositate giovedì le motivazioni con le quali il Riesame ha negato al sindaco Andrea Ceffa, la revoca degli arresti domiciliari, il primo dei tre no incassati sinora dal primo cittadino ducale accusato di corruzione. Il suo legale, l’avvocato Luca Angeleri, le potrà visionare solo nei prossimi giorni per ragioni tecniche e solo allora e alla luce delle considerazioni dei giudici, si potrà stabilire la strategia da seguire che dovrebbe interessare in prima battuta ancora il gip, in caso di nuovo diniego, ancora il Tribunale del Riesame. Ceffa è ai domiciliari, unico tra le cinque persone coinvolte visto che le altre quattro sono tornate il libertà dopo aver rassegnato del dimissioni dagli incarichi pubblici, dallo scorso 28 novembre. Secondo la Procura avrebbe assegnato una consulenza da 6 mila euro lordi alla ex-consigliera di maggioranza Roberta Giacometti per assicurarsi il suo voto in un Consiglio comunale dagli equilibri delicatissimi. U.Z.