Si selezionano dodici infermieri per le carceri

Asst Pavia cerca 12 infermieri da inserire, almeno inizialmente, negli istituti penitenziari che rispondono all’Azienda sanitaria. Il concorso pubblico è stato indetto e i candidati hanno tempo fino al 22 maggio per presentare la domanda. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso della laurea in Infermieristica, del diploma universitario di infermiere oppure di titoli riconosciuti equipollenti ai fini dell’esercizio della professione e dell’accesso ai pubblici uffici. Inoltre è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale. Il concorso prevede due fasi di esame: una prova scritta e una orale. Saranno inoltre verificate le competenze nell’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche e la conoscenza di una lingua straniera. Per risparmiare risorse e tempo nelle procedure, Asst si è affidata a un partner esterno.