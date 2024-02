Si schianta contro il guardrail, la barriera infilza l’abitacolo

Perde il controllo dell’auto e il guardrail gli piomba nell’abitacolo, tragedia sfiorata. Rovinoso incidente stradale a San Martino in Strada, sulla Provinciale 107. Lo schianto ha avuto come protagonista un ragazzo di venticinque anni. Alle 2.15 dell’altra notte il giovane è finito contro il guardrail. Per i carabinieri della Compagnia di Lodi, intervenuti per gestire rilievi e viabilità, si è trattato di una fuoriuscita autonoma per cause al momento sconosciute.

Per il violento impatto contro l’auto, la barriera è in parte entrata nell’abitacolo, incastrando il malcapitato. Il ragazzo di Lodi è stato liberato dai vigili del fuoco del Comando provinciale, arrivati con l’autopompa, e preso in cura dal soccorso sanitario. La vettura, una Smart, era in gran parte distrutta. La centrale del 118 ha mandato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi. Il conducente accusava diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato accompagnato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia.

P.A.