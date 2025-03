Si ribalta camion che trasporta fanghi. Parte del carico viene disperso

(Pavia)

Sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine le cause dell’incidente avvenuto ieri poco prima delle 10.30 lungo il tratto della ex-statale 596 in territorio di Sant’Angeo Lomellina. Nella circostanza un mezzo pesante adibito al trasporto di fanghi è uscito autonomamente dalla sede stradale, finendo ribaltato su un lato. Il conducente, un 38enne, è rimasto pressoché illeso ma è stato trasportato in ospedale da una ambulanza per gli accertamenti del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: da un lieve malore del conducente ad un ostacolo, magari un animale selvatico, che si è parato davanti al mezzo, o a una brusca manovra dovuta ad altri veicoli. Nel ribaltamento il mezzo ha perso a parte del carico, materiale comunque non inquinante. Sul posto è anche il personale di Anas. La circolazione è stata rallentata. Umberto Zanichelli