Si arrampica sull’albero per recuperare una palla. Papà cade e picchia la testa

Papà di 44 anni in ospedale a Niguarda, portato in eliambulanza, dopo una rovinosa caduta da un albero. Domenica poco prima delle 18 alcuni bambini stavano giocando nei pressi dell’oratorio con un pallone. A un certo punto un tiro più maldestro di altri ha mandato la palla su un albero e la sfera, intrappolata sui rami, non ne ha voluto sapere di riguadagnare la terra. I bambini si sono rivolti al genitore, che non ha saputo negarsi e ha intrapreso la scalata dell’albero. Solo che a un certo punto ha messo male un piede e ha perso l’appiglio, cadendo malamente a terra da un paio di metri d’altezza e picchiando violentemente testa e schiena. Sono stati subito chiamati i soccorsi e un’eliambulanza si è alzata da Milano, ha prelevato il ferito e lo ha trasportato all’ospedale milanese di Niguarda, dove è stato ricoverato in codice giallo.