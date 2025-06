Show annullato, è odissea. Scaricabarile sui rimborsi: "Pronti alle azioni legali"

VIGEVANO (Pavia)Uno scaricabarile tra l’organizzazione dell’evento e il circuito che ha venduto i biglietti per il rimborso dei biglietti sta creando problemi a centinaia di persone. Tra esse alcune hanno deciso, dopo aver tentato inutilmente di trovare il soggetto con cui relazionarsi, di passare direttamente alle carte bollate. L’antefatto. Dall’11 al 13 aprile il palaElachem di Vigevano avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo “Alis new world“ messo in sceso da Le Cirque Wtp che è stato annullato a pochi giorni dalla data fissata a causa di "imprevisti motivi tecnico logisitici". Da quel momento in poi per chi aveva acquistato i tagliandi è iniziata una vera odissea per ottenere il rimborso.

"Io li avevo acquistati come regalo di Natale – racconta Barbara Bonomi, vigevanese – e lo stesso aveva fatto una mia amica. Qualche giorno prima dell’evento, alla società sportiva frequentata dai nostri figli i biglietti sono stati offerti con sostanziosi sconti e così abbiamo coinvolto altri amici. Salvo scoprire, a qualche giorno dall’evento, la sua cancellazione e le cui motivazioni restano non chiare". "Non credo sia difficile – aggiunge – ipotizzare che non fosse stato raggiunto il numero previsto di spettatori. Personalmente ho contattato il circuito TicketOne dal quale aveva acquistato i tagliandi per ottenere il rimborso ma dopo qualche giorno ho ricevuto una comunicazione con la quale mi si invitava a rivolgermi agli organizzatori. Ovviamente li ho contattati più volte senza ricevere risposte. A questo punto stiamo seriamente valutando di affidarci ad un legale che ci aiuti a recuperare i soldi dei biglietti che nessuno vuole rimborsarci". Nella stessa situazione è anche il Pool Vigevano Sport che attende il pagamento di una penale di 6 mila euro e che non esclude azioni legali. "Paga lui, paga lei… Stiamo assistendo ad un triste scaricabarile – è la posizione del Codacons – tra organizzatore dell’evento e venditore dei biglietti. I due soggetti sono accomunati dal fatto di aver incassato il corrispettivo dei biglietti e che centinaia di spettatori che quei biglietti li avevano pagati e non poco, non solo non hanno visto lo spettacolo ma non hanno ancora ricevuto il rimborso. Come Codacons stiamo facendo partire le prime diffide finalizzate al rimborso immediato oltre all’eventuale risarcimento del danno. Nel caso le diffide non dovessero dare l’effetto sperato daremo il via alle opportune azioni legali a tutela di tutti i consumatori interessati".