L’attacco di Forza Italia:: "Troppi incarichi agli amici"

"Troppi affidamenti diretti e micro consulenze a soggetti riconducibili a chi ha partecipato alle elezioni candidandosi nelle liste di centrosinistra. Parliamo di decine di migliaia di euro". La denuncia, riservandosi di fare successivamente nomi, cognomi e impegni di spesa, è arrivata dal consigliere comunale di Forza Italia Antonio Bobbio Pallavicini. Partecipando alla commissione in cui l’assessore al Bilancio Matteo Pezza ha illustrato la terza variazione di bilancio di circa 3 milioni di euro, l’esponente di minoranza ha criticato diverse voci previste: "Avete messo a bilancio 50mila euro per uno studio sulla reale esigenza di housing sociale, potevate destinarli al recupero di 4 o 5 alloggi perché le necessità sono risapute". E ancora: "I cimiteri sono in una condizione indegna e destinate soldi alla manutenzione straordinaria delle luci votive. Per Città 30, invece, si sono progetti e consulenze. Progettate e non fate". Puntualizzando poi il tema consulenze, Bobbio Pallavicini ha proposto l’istituzione di un elenco di tutti coloro che hanno concorso alle elezioni e percepiranno soldi dall’ente. "Chi prima gridava allo scandalo - ha detto il forzista – adesso è promotore di prebende". M.M.