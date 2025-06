Mastronardi “cancellato“. Via le citazioni dello scrittore

VIGEVANO (Pavia)Qualcuno l’ha definito un caso di "cancellazione culturale". Nei fatti rappresenta una mancanza di rispetto, e non è stata l’unica, per la figura dello scrittore Lucio Mastronardi, autore tra l’altro de "Il maestro di Vigevano" dal quale fu tratto anche un film interpretato da Alberto Sordi. Dal 2009 in dodici punti della città che lo scrittore aveva richiamato nelle sue opere erano stati posizionati degli espositori con delle citazioni e delle note relative allo scrittore (nella foto). Da qualche giorno però sono state coperte da informazioni dedicate all’app turistica Vigevano City Tour. "E’ una vergogna – denunciano lo scrittore Mario Cantella e Luisa Reina, co-portavoce del comitato Sostenibilità Equità Solidarietà – esiste una determina del Comune che dispone di togliere ogni riferimento al percorso letterario dedicato a Mastronardi al quale la nuova app riserva solo l’indicazione della scuola Regina Margherita con un testo generico dello scrittore". Le ragioni della decisione sono legare "allo stato di forte degrado delle postazioni dovuto al tempo e gli atti di vandalismo". Per Cantella e Reina è invece "un gravissimo atto di "cancel culture" che colpisce una delle figure di spicco della letteratura italiana del Novecento. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare un appello per chiedere al sindaco di ripristinare il percorso letterario dedicato a Mastronardi". U.Z.