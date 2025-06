Luca Parmitano. Il suo viaggio nel ghiacciaio

L’astronauta Luca Parmitano racconterà in un videomessaggio la sua esperienza sul ghiacciaio del Gorner in Svizzera con l’associazione geografica “La Venta“ dove sono stati rilevati cambiamenti preoccupanti. Ne parlerà alle 18,30 di oggi nell’aula Spallanzani del museo Kosmos. “Gli ultimi ghiacci“ si intitola l’incontro con Francesco Sauro (geologo e ricercatore dell’Università di Padova) e Alessio Romeo (geologo e glaciologo), organizzatori del progetto “Inside the Glaciers“ dedicato all’esplorazione dei ghiacciai. L’incontro è organizzato dall’associazione “La Venta“ che da oltre 30 anni conduce spedizioni e ricerche in tutto il mondo.