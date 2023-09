Flag Parade: a Pavia sfilano gli studenti stranieri iscritti all’Università. Sono 1.400

Pavia – Canada, Croazia, Nigeria, Polonia, Francia, Germania non solo. Le bandiere dei Paesi di tutto il mondo ieri pomeriggio hanno attraversato Strada Nuova per la “Flag parade”. Partiti dai cortili dell’Ateneo gli studenti universitari sono andati in giro per il centro. L’evento, inserito nell’International students welcome week, la settimana di accoglienza dedicata ai nuovi 1.400 studenti internazionali immatricolati ai corsi di laurea o in scambio, per l’anno accademico 2023-24.

Si tratta non solo di studenti del programma Erasmus che si iscrivono per uno o due semestri e sono circa 400 all’anno, ma soprattutto immatricolati ai corsi dell’Ateneo così come gli italiani. Provengono da 80 Paesi del mondo e rappresentano ora il 9,31 % della popolazione studentesca, in crescita rispetto agli anni precedenti.

Unipv ha organizzato per dare loro il benvenuto una settimana ricca di eventi e di incontri, per far conoscere ai nuovi arrivati la città e tutte le opportunità che la comunità accademica pavese offre agli studenti. Domani alle 17 all’Orto botanico ci sarà un evento-aperitivo Homecoming, un momento di incontro tra gli studenti rientrati dalla mobilità Erasmus e gli studenti internazionali appena arrivati in Ateneo. Venerdì, invece, dalle 15, è previsto un evento sportivo che permetterà ai nuovi arrivati di cimentarsi in varie discipline. Inoltre, sono stati organizzati tour di Pavia e dell’Oltrepò, la karaoke night e il Welcome party.