Serie di iniziative per il centosessantesimo anniversario del collaudo definitivo della caserma di cavalleria

In occasione del centosessantesimo anniversario del collaudo definitivo della caserma di cavalleria di Voghera, al Museo storico Beccari sabato 20 aprile alle 16 sarà presentato il libro “Voghera, soldati a cavallo“ di Pier Vittorio Chierico. Il giorno prima l’autore incontrerà le scuole, mentre domenica 20 aprile dalle 15,30 si potrà visitare la mostra delle opere a tempera di Tino Vescovo sulle uniformi dei soldati a cavallo e alle 16 Chierico terrà una visita guidata all’ex quartiere militare. Per la sindaca Paola Garlaschelli, il libro è "frutto di una ricerca minuziosa che parte dall’amore per la nostra città e per un luogo, la caserma di cavalleria, che sarà decisivo anche e soprattutto per il futuro di Voghera". Il cortile nord dell’ex caserma è stato ristrutturato e riaperto a settembre 2023, mentre la fine dei lavori sul lato di via Gramsci dove saranno ospitati gli archivi è prevista a luglio.