Scuola di musica Il via dall’autunno

Il paese avrà una scuola di musica. Le lezioni, che saranno ospitate da uno spazio della biblioteca che si trova proprio sopra il teatro Verdi, inizieranno il prossimo autunno. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha chiuso il bando, per il quale il Comune non avrà oneri e metterà a disposizione soltanto gli spazi, che è stato assegnato all’associazione vigevanese After Life Music guidata da Marco Germani. L’obiettivo è offrire una importante opportunità ai giovanissimi del paese. L’idea è di proporre lezioni non solo di strumenti, ma anche di teoria musicale e di storia della musica moderna con lezioni di prova e costi a carico degli utenti molto ridotti perché basterà sottoscrivere la quota associativa. Sarà la After Life Music ad occuparsi invece dell’adeguamento degli spazi ricevuti alle esigenze dell’attività.