Scrubby, elfo beniamino dei bambini. Riceve 200 lettere: "Vorrei la pace"

"Ciao elfo Scrubby, vorrei che finisse la guerra in tutto il mondo", "Ciao Scrubby, come stai? Io bene. Vorrei la pace". Di fronte all’incapacità degli adulti di ascoltarli, i più piccoli hanno pensato di rivolgersi a un elfo. Ai tempi del Covid aveva funzionato. Lo gnomo realizzato dallo studio Aeffe arte di Fabio Tassi e sua moglie Alessandra Nieddu, dal difficile periodo del lockdown riceve le lettere dei bambini e risponde a tutti. Scrubby, abitante dei boschi norvegesi, se ne sta su un’altalena appesa a un grande pino che ombreggia un fazzoletto di verde custodito tra le case, su una delle vie principali di San Martino. Per chi ci vede solo un oggetto, è un elfo in resina e ferro di 30 centimetri costruito da Fabio Tassi, eclettico maestro d’arte. "Durante il durissimo periodo del Covid – ha raccontato Alessandra Nieddu – abbiamo pensato che Scrubby potesse rappresentare un punto di riferimento, soprattutto per i bambini che stavano vivendo in un difficile isolamento".

Scrubby è stato prima uno stimolo a mantenere vivi gli interessi, poi è diventato meta di corte ma importanti passeggiate. "Per noi il laboratorio è stata una valvola di sfogo durante i mesi del lockdown – ha proseguito Alessandra –. Lavorare ai nostri progetti e alle nostre idee quando tutto intorno era congelato, è stato fondamentale per aiutarci a superare l’isolamento. Ed è stato anche un piccolo aiuto per i bambini che da allora vengono da noi e imbucano una letterina a Scrubby nella sua cassetta della posta".

I primi, nella primavera 2019, sono stati due fratellini che magicamente, alcuni giorni dopo, hanno trovato risposta insieme a un piccolo dono. I bambini hanno accolto come una magia la risposta di Scrubby e si sono affidati a lui perché tutto tornasse come prima. Ora che le attività sono riprese Scrubby è sempre in osservazione dalla sua altalena, in attesa di leggere desideri e pensieri dei più piccol. Per una settimana gli oltre 200, tra disegni e lettere, sono stati esposti per comunicare quanto magico sia il mondo della fanciullezza. Ma anche Scrubby ha un desiderio: "Ama San Martino e vorrebbe diventare cittadino onorario - ha fatto sapere Alessandra -. Chissà che questa volta sia proprio il suo il desiderio a realizzarsi"