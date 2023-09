Scontro sulla statale 494 Motociclista in ospedale

Un motociclista di 39 anni, residente a Mortara, è rimasto ferito ieri mattina verso le 7.30, in un incidente lungo la statale 494 alla periferia di Vigevano, molto trafficata dai pendolari diretti verso il Milanese. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi. Secondo i primi elementi raccolti, pare che il motociclista sulla sua Kawasaki Z750, diretto verso il ponte e nella sua corsia di marcia, si sia scontrato con una Volkswagen Golf che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto, ancorché avvenuto a velocità non alta, è stato comunque violento: il centauro, “caricato“ sul cofano dell’auto, è finito ad alcuni metri di distanza. I soccorsi sono stati tempestivi e l’uomo è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti.