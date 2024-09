Sciopero polizia locale, a Pavia si va verso la sospensione

Pavia, 5 settembre 2024 – Stanno valutando una sospensione dello sciopero proclamato per domenica, giornata conclusiva della Festa del Ticino, gli agenti di polizia locale. La svolta è arrivata oggi, ultimo giorno utile per una precettazione del personale del comando di viale Resistenza. Siccome la Prefettura non ha costretto gli agenti a presentarsi in servizio, l’amministrazione comunale ha chiesto un confronto alla Uil Fpl che ha proclamato l’astensione dal lavoro.

“Apprezziamo molto l’apertura e la volontà di dialogare – ha detto Giovanni Latiano, coordinatore della polizia locale della Uil Fpl – era il segnale che aspettavamo e che avremmo voluto avere anche prima che venisse soppressa la sperimentazione del taser, strumento utile soprattutto di fronte a una prossima estensione dei turni di lavoro che coinvolgono le ore notturne. A poche ore di distanza dall’inizio dello sciopero, però, non ci sono i tempi tecnici per una revoca che deve essere votata in assemblea. Sto contattando personalmente ogni agente”.

Lo sciopero, che domenica avrebbe garantito la presenza di soli 18 agenti, è stato proclamato per risolvere alcune difficoltà da tempo esistenti in particolare sui turni di lavoro, la cadenza dei riposi, la turnazione e le richieste di fruizione ferie, oltre alla mancata rotazione del personale destinato alla viabilità. Un braccio di ferro che, forse, è destinato a concludersi.