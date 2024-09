Festa del Ticino in sicurezza con tutte le forze dell’ordine

Operatori di polizia, carabinieri, Finanza, Stradale, polizia provinciale e Locale disponibili saranno impiegati per gestire la sicurezza durante la Festa del Ticino. Lo ha disposto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri in prefettura. Non si parla quindi di precettazione degli agenti del comando di viale Resistenza che hanno annunciato uno sciopero per domenica, giornata conclusiva della manifestazione, garantendo i “minimi essenziali“ assicurati da 18 agenti. La prefettura ha tempo ancora oggi per richiamare in servizio gli agenti che, precisano, "protestano contro l’atteggiamento dell’amministrazione, che senza alcun contatto con gli agenti ha soppresso la sperimentazione del taser, strumento utile soprattutto di fronte a una prossima estensione dei turni di lavoro che coinvolgono le ore notturne". Non solo, l’astensione dal lavoro, come ha precisato Giovanni Latiano (nella foto), coordinatore della polizia locale della Uil Fpl, è stata proclamata per risolvere alcune difficoltà "da tempo esistenti in particolare sui turni di lavoro, la cedenza dei riposi, la turnazione e le richieste di fruizione ferie, oltre alla mancata rotazione del personale destinato alla viabilità". Tra annunci sulla stampa e repliche, i rapporti tra la Uil e l’amministrazione continuano ad essere tesi. Intanto dieci agenti hanno consegnato al sindacalista la domanda di mobilità e sarebbero pronti a lasciare il comando, rendendo ancora più carente l’organico: sarebbero già 8 gli agenti da assumere. M.M.