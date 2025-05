Schianto sulla statale. Motociclista ricoverato con l’elisoccorso

L’auto che proveniva dalla direzione opposta ha scartato all’improvviso, probabilmente per la presenza di un animale sulla carreggiata ed è andata a collidere con la sua Kawasaki Ninja. Un motociclista di 39 anni è rimasto ferito in modo serio lunedì sera in un incidente avvenuto lungo la statale 211 in territorio di Villa Biscossi, piccolo centro della Lomellina che sorge tra Pieve del Cairo e Lomello. Dopo l’urto il motociclista è finito in un canale che scorre parallelo alla sede stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 22: sul luogo del sinistro sono intervenuti il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco. In considerazione del quadro clinico del centuaro i sanitari ne hanno disposto il trasferimento con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato ricoverato in codice giallo; non sarebbe in pericolo di vita. U.Z.