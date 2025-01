Schianto, muore sessantenne. Con il monopattino finisce contro un furgone

Due tragedie sulle strade della provincia di Pavia. Giovanni Somma, 60enne di Magherno, è morto ieri sera al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dov’era stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso, con le manovre di rianimazione ancora in corso. È stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, rianimato a lungo sul posto dell’incidente avuto con il monopattino. A Copiano sulla Sp9, viaggiava in direzione di Vistarino quando è stato urtato e investito da un furgone.

L’incidente è successo poco dopo le 17.30 di ieri. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polstrada di Pavia, intervenuta con la pattuglia per i rilievi. Sta di fatto che il monopattino del 60enne è rimasto incastrato sotto il furgone, mentre il conducente è stato sbalzato sul cofano ed è finito contro il parabrezza anteriore del furgone prima di terminare sull’asfalto privo di conoscenza. Conseguenze solo lievi per il 37enne che era alla guida del furgone, trasportato in codice verde all’ospedale di Lodi per un trauma agli arti superiori. Nell’incidente sono stati coinvolti marginalmente anche due passeggeri che si trovavano a bordo del furgone al momento dell’impatto, due ragazzini di 9 e 14 anni, valutati sul posto senza che per loro fosse ritenuto necessario il trasporto con l’ambulanza in ospedale.

A Pieve del Cairo, lungo la Provinciale 211, poco dopo le 10 di ieri, un mezzo pesante è uscito di strada per un malore che ha colpito il conducente alla guida. Contrariamente alle informazioni trapelate in un primo momento a intervento ancora in corso, non c’è stato uno scontro con un’auto, ma si è trattato di un’uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Purtroppo però per il conducente del camion non c’è stato nulla da fare. Rianimato sul posto è stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale di Voghera, dove però è stato poi constatato il decesso. Aveva 47 anni ed era residente ad Asti.

Una tragedia sulla strada che ha coinvolto un mezzo pesante con la vittima il camionista, ma in questo caso l’incidente, o meglio l’uscita di strada, è stata provocata da quello che nel gergo medico definiscono “malore primario” del conducente. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia Locale di Pieve del Cairo.