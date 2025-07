Con lo scooter contro il guard-rail. Perde la vita un trentanovenne

(Cremona)

Morire per una buca. Angelo Salemi 39 anni di Corte Palasio ieri mattina poco dopo le sette stava percorrendo la Serenissima per arrivare a Crema con il suo scooter, un Kymco 300. Giunto all’altezza dell’incrocio con la frazione Gattolino di Bagnolo, lo scooter ha messo una ruota in un avvallamento dell’asfalto. Il mezzo si è impennato e Salemi ha perso il controllo del suo veicolo che ha attraversato la carreggiata, lo ha disarcionato gettandolo contro il guardrail e uccidendolo sul colpo. Questo quanto stabilito dai rilievi eseguito dai carabinieri che hanno anche avvertito la Provincia, proprietaria della strada, affinché provveda a mettere rimedio alle buche presenti, ritenute pericolose. I militari hanno tenuto chiusa l’importante arteria per circa due ore per eseguire scrupolosamente i rilievi del sinistro mortale e per arrivare alla conclusione che l’incidente era stato provocato proprio dalla sconnessione dell’asfalto. Inutili gli sforzi dei soccorritori, arrivati in pochi minuti con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema.

Salemi non ha risposto ai tentativi di rianimazione che i soccorritori gli hanno praticato. A un certo punto il 39enne è stato portato in ospedale a Crema, nella speranza che i medici del Pronto soccorso riuscissero a salvarlo. Ma tutto si è rivelato inutile: per Salemi non c’è stato nulla da fare. La salma è rimasta nell’obitorio dell’ospedale di Crema fino al pomeriggio, quando il magistrato ha deciso di non fare eseguire l’autopsia e l’ha fatta restituire alla famiglia. In serata sono stati stabiliti i funerali che si svolgeranno martedì alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore di Robadello di Lodi. La strada Serenissima che unisce Crema a Lodi da sempre pericoloso perché è dritta e stretta. E da tempo nasconde buche insidiose e mai riparate, nonostante le segnalazioni. E proprio nel punto dove ieri è deceduto Angelo Salemi, il 22 gennaio scorso, morì Flaviana Beretta, 59 anni falciata mentre attraversava la strada.