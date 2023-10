Scassinatori alla Cooperativa Portalupi

Hanno scassinato la serratura di una porta sul retro e si sono diretti alla cassa, da cui hanno sottratto 200 euro. I ladri hanno colpito nella notte tra martedì e ieri ai danni della Cooperativa Portalupi di strada dei Ronchi, alla frazione Sforzesca. I malviventi non hanno razziato altro e sono fuggiti con il favore del buio, senza che nessuno li notasse. "È la prima volta che si verifica un fatto del genere – spiegano dalla Cooperativa vigevanese – Quello che ci amareggia di più è il senso di tradimento dei valori che noi coltiviamo come il ritrovo, la famiglia e la sincera amicizia che ci caratterizzano. Ci teniamo a sottolineare – concludono poi i responsabili – che fatti di questo genere non ci intimidiscono né ci scoraggiano nel nostro intento di continuare a costituire un luogo di accoglienza e di famiglia".

U.Z.