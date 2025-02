Scappato da Rsa. Tre assolti e due prosciolti

Due proscioglimenti e tre assoluzioni per il caso di un anziano di ottantadue anni che, durante un cambio turno del personale, si era allontanato da una Rsa di Casteggio nel 2021. Era stato ritrovato ferito e in seguito affidato a un’altra struttura, dove era mancato qualche mese dopo. Sono state assolte, in quanto avevano scelto il rito abbreviato, due operatrici Oss e una operatrice Asa della struttura, mentre sono stati prosciolti l’allora direttore sanitario della struttura e una terza Oss, perché stavano affrontando l’udienza preliminare, in quanto avevano scelto di essere giudicati con rito ordinario. "Abbiamo prodotto un file relativo a una riunione che ha chiarito come la mia assistita era arrivata in struttura quando il paziente era già uscito – spieda l’avvocato Daniele Cei, che ha assistito una delle operatrici –. Per la nostra posizione anche il pm ha chiesto l’assoluzione. La sentenza ci soddisfa pienamente". Nicoletta Pisanu