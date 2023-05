Sbandano con la loro utilitaria e si ribaltano su una vettura Due ragazze e un ragazzo feriti

Due ragazze di 18 e 16 anni e un ragazzo di 17 anni sono rimasti feriti ieri pomeriggio poco prima delle 14.30 in un incidente avvenuto appena oltre l’abitato di Confienza. La Panda sulla quale viaggiavano, secondo quanto avrebbe riferito il conducente della Mercedes rimasta coinvolta, un uomo di 35 anni, avrebbe iniziato a sbandare. Per questo l’uomo avrebbe quasi fermato la sua auto ma nel frattempo l’utilitaria, forse urtando un tombino, si è “impennata“ ed è caduta sulla Mercedes, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le ambulanze della Croce rossa di Mortara e la Croce azzurra di Robbio oltre agli elisoccorsi di Milano ed Alessandria. Due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano e all’ospedale del capoluogo piemontese. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati gli agenti della polstrada di Pavia arrivati sul luogo del sinistro con i vigili del fuoco.