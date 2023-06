Ha ucciso tre fratelli in Pakistan, in Italia era richiedente asilo: arrestato a Santa Maria della Versa

Santa Maria della Versa (Pavia) – Era ricercato da quasi due anni e mezzo, per triplice omicidio. G.K., 31enne di nazionalità pakistana, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Stradella in esecuzione di un ordine di cattura su mandato di arresto internazionale emesso nel gennaio 2021 dall'autorità pakistana.

L'uomo, che risulta in Italia come richiedente asilo, è ritenuto responsabile, in concorso con altri, di un'aggressione avvenuta in patria ai danni di tre giovani fratelli, mentre stavano lavorando la terra nei propri campi, morti per le ferite riportate. Fatto avvenuto appunto in Pakistan, dal quale il presunto responsabile è poi fuggito.

I carabinieri hanno intercettato il 31enne a Santa Maria della Versa, nell'ambito di un normale servizio di controllo del territorio, in una zona nella quale in passato erano stati segnalati episodi di spaccio di droga. Procedendo al controllo di tre uomini, tutti di nazionalità pakistana, non sono state rinvenute sostanze stupefacenti, ma è emerso invece l'ordine di cattura internazionale a carico del 31enne, che è stato quindi arrestato dai militari e portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per le procedure per l'estradizione.