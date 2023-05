Santa Giuletta, ladri di rame all'ex Vinal: bloccati padre e figlio 15enne

Santa Giuletta (Pavia), 23 maggio 2023 - Padre e figlio sorpresi a rubare rame nell'area dismessa. S.M.G., 39enne romeno domiciliato a Rozzano, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato, mentre il figlio 15enne è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura minorile e riaffidato alla madre.

I carabinieri della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella, li hanno sorpresi nella tarda serata di ieri, lunedì 22 maggio, all'interno dello stabilimento dell'ex Vinal, ditta fallita con l'intera area sottoposta a sequestro, in attesa anche della bonifica. Insieme ad altri complici, forse quattro, che sono però riusciti a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti, stavano rubando cavi in rame dall'area dismessa nel territorio comunale di Santa Giuletta.

I militari stavano effettuando uno specifico servizio di prevenzione dei reati cosiddetti predatori, proprio per contrastare i frequenti saccheggi notturni, come quello che hanno intercettato e interrotto all'ex Vinal. Tutto il materiale sottratto nel furto scoperto è stato recuperato e restituito prima che fosse trafugato dai ladri di rame per essere rivenduto a compiacenti ricettatori di metalli, sempre interessati in particolare all'oro rosso.