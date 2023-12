Santa Giuletta, ladri in casa: rubati gioielli, un orologio e contanti

Santa Giuletta (Pavia), 19 dicembre 2023 - Ladri ancora in azione, sempre nel tardo pomeriggio. Sono bastate un paio d'ore di assenza dei padroni di casa, tra le 18 e le 20 di ieri, lunedì 18 dicembre, per l'ennesimo furto in abitazione messo a segno in provincia di Pavia, in quest'ultimo caso in Oltrepò Pavese.

A Santa Giuletta, in via San Carlo, in una casa indipendente, i proprietari al loro rientro hanno trovato forzato il portoncino dell'ingresso principale. E all'interno dell'abitazione il purtroppo consueto scenario di devastazione, con tutte le stanze messe a soqquadro dai malviventi che hanno rovistato ovunque per trovare qualcosa di prezioso da rubare. Facendo sparire alcuni gioielli d'oro e un orologio, oltre a circa 200 euro in contanti, per un valore complessivo del bottino ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Stradella. Nessuno tra i vicini di casa avrebbe però visto o sentito nulla di utile alle indagini, con il furto scoperto dunque quando i ladri erano ormai lontani con il bottino.

Uno dei purtroppo numerosi furti che nelle ultime settimane continuano a essere effettuati, in diverse zone della provincia, sempre tra il tardo pomeriggio e la sera, da quando viene buio a quando rientrano i proprietari che si ritrovano le case saccheggiate.