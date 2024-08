Sannazzaro, incidente al maneggio: cavallo scalcia e colpisce istruttore al torace

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) - Il cavallo ha scalciato proprio quando l'istruttore era dietro di lui, colpendolo con violenza al torace e provocando gravi conseguenze. L'uomo, 38enne, è stato soccorso nella serata di ieri, poco prima delle 20, nel maneggio alla frazione Mezzano di Sannazzaro de' Burgondi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu sia con l'ambulanza della Croce d'oro Sannazzaro che con l'auto medica con il rianimatore a bordo. Il ferito era comunque cosciente, non è stato necessario rianimarlo, ma ha riportato un grave trauma toracico, con sospette fratture, trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita.

Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari che hanno disposto accertamenti diagnostici per verificare i danni provocati dal forte impatto degli zoccoli delle zampe posteriori del cavallo contro il torace dell'istruttore. La dinamica e le cause dell'accaduto sono invece al vaglio dei carabinieri, intervenuti al centro ippico con personale della Compagnia di Voghera, e degli ispettori dell'Ats Pavia, competenti per gli infortuni sul lavoro. Dalla prima ricostruzione pare che il 38enne stesse accudendo il cavallo al termine dell'attività, ma non è chiaro cosa abbia innervosito o infastidito l'equino facendolo scalciare né perché l'istruttore, certo con esperienza nel suo lavoro a contatto con gli animali, si trovasse nella più pericolosa posizione proprio dietro al cavallo.