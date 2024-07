Cade da cavallo: gravissima 23enne

Grave incidente alla scuderia La Chimera, avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18. Per circostanze ancora da chiarire, una ragazza di 23 anni è caduta mentre stava cavalcando all’interno del maneggio. In seguito alla caduta, la giovane ha battuto la testa contro il terreno, riportando un grave trauma cranico. Immediato l’intervento dei soccorritori: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha cercato di stabilizzare la giovane ma le condizioni sono apparse subito molto serie: i soccorritori hanno sedato la ragazza e l’hanno intubata, per poi portarla in volo, con l’elicottero del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni, dalle prime informazioni, sembrano molto gravi. L’incidente è avvenuto all’interno della scuderia che si trova in via Marconi, nella zona periferica del quartiere agricolo di Gudo Gambaredo. Il maneggio organizza corsi di equitazione e campi estivi, anche per bambini e ragazzi. Non si sa ancora se la giovane facesse parte della scuderia o se fosse impegnata a seguire il corso di equitazione in sella al cavallo. Ancora incerta anche la dinamica dell’incidente: forse la ragazza era esperta ma ha perso il controllo del cavallo, o l’animale si è imbizzarrito. Saranno gli accertamenti dei carabinieri, informati dell’infortuni, a chiarire ogni dettaglio nelle prossime ore.