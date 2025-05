Bottigliate e spray. Scontro tra dieci violenti in piazza della Vittoria

Un 35enne è finito in ospedale per le botte, un 28enne è stato soccorso sul posto per le conseguenze dell’uso di spray al peperoncino. Erano da poco passate le 3 di ieri quando in piazza della Vittoria sono intervenute le ambulanze e le pattuglie della polizia, per una rissa segnalata tra circa una decina di coinvolti, poi fuggiti. All’arrivo dei soccorritori e dei poliziotti sono stati trovati solo i due feriti: per le contusioni riportate nella scazzottata il 35enne è stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del San Matteo, mentre il 28enne è stato trattato sul posto e ha poi rifiutato il trasporto in ospedale. L’effetto dello spray urticante è infatti passato in breve, senza dunque lasciare le conseguenze provocate invece delle percosse, sia pugni che calci e pare anche bottigiliate.