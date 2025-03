Sannazzaro de’ Burgondi, incendio nella cava: ignoti danno alle fiamme un escavatore

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 1 marzo 2025 – Il mezzo non è stato completamente distrutto dalle fiamme, ma è stato comunque parzialmente danneggiato. È di natura quasi certamente dolosa l'incendio di un escavatore in una cava in via Po (la Sp28) a Sannazzaro de' Burgondi. I vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Voghera, competente per il territorio della B ass a Lomellina, sono intervenuti nella serata di ieri, venerdì 28 febbraio, verso le 22.

L’indagine

Nella cava di inerti, l'incendio non si è propagato ed è rimasto limitato al costoso mezzo da lavoro, che è stato danneggiato dalle fiamme comunque domate in breve dai vigili del fuoco. Appena terminata la fase dello spegnimento, è subito stato effettuato il primo sopralluogo per chiarire la natura dell'accaduto. Pare che ci siano pochi dubbi sulla causa dolosa del rogo: sarebbe stata infatti esclusa la possibilità di un'origine accidentale, ma sembrerebbe invece opera di ignoti, riusciti ad agire e ad allontanarsi indisturbati, con la complicità del buio, dopo aver appiccato l'incendio all'escavatore, con l'evidente intento di provocare un danno alla ditta della cava. Sull'episodio sono state subito avviate le indagini dei carabinieri, al solito nel massimo riserbo tenuto dalla Procura di Pavia per gli accertamenti in corso, anche a tutela delle vittime del danneggiamento.