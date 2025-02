Vettura divorata dalle fiamme. Danneggiato l’ingresso di un negozio

CASORATE PRIMO (Pavia) Ieri pomeriggio l’automobile andata a fuoco era stata rimossa, ma sono rimaste le transenne a delimitare il perimetro del rogo. Con l’asfalto della strada e del marciapiede letteralmente sciolto dalle alte temperature dell’incendio, che ha seriamente danneggiato anche l’ingresso del negozio di cialde e capsule 101Caffè, annerendo l’intera facciata del caseggiato di fronte al quale era parcheggiata l’automobile distrutta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina in via Garibaldi a Casorate Primo, con squadre sia da Pavia che dal locale Distaccamento Volontari. "L’incendio di un’autovettura – confermano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia – ha interessato anche l’ingresso di un locale adiacente". La causa del rogo sembrerebbe accidentale, anche se dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso sull’auto. Nessuna persona per fortuna è rimasta coinvolta e non è quindi stato necessario l’intervento dei soccorsi sanitari, come non sono stati allertati neppure i carabinieri, ma sul posto è invece intervenuta la polizia locale. S.Z.