Incendio in cascina. Distrutto il portico

MEDE (Pavia)

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per avere ragione di un incendio che si è sviluppato in una cascina non abitata di Mede. L’intervento è iniziato nel primo pomeriggio di giovedì quando i pompieri sono stati chiamati perché le fiamme avevano interessato un portico. Sul posto sono arrivate squadre da Mede e Mortara che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area in modo da evitare che eventuali focolai residui potessero far ripartire il fuoco e interessare anche altri punti. Sono state necessarie diverse ore per domare completamente le fiamme che avevano distrutto tutto il portico. Fortunatamente nessuno si trovava nella cascina dove non erano stati lasciati neppure degli animali. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Pieve del Cairo che hanno raccolto informazioni utili a chiarire le cause dell’incendio. M.M.