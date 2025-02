Santa Maria della Versa, incendio nella notte: dieci ore per spegnere le fiamme

Santa Maria della Versa (Pavia), 2 febbraio 2024 - La casa era disabitata e non ci sono state dunque persone coinvolte né ferite, ma i danni sono stati notevoli, con lo “stabile completamente danneggiato”. I vigili del fuoco di Pavia sono stati impegnati per circa 10 ore per domare l'incendio divampato nelle prime ore di oggi, domenica 2 febbraio.

I vigili del fuoco impegnati a Santa Maria della Versa

“Questa notte alle ore 1.30 - riferiscono dal comando provinciale di Pavia - i vigili del fuoco di Broni sono intervenuti a Sannazzaro”, frazione di Santa Maria della Versa, sulle colline oltrepadane. “La portata dell'incendio - prosegue la nota dei vigili del fuoco - ha richiesto l'intervento di altri mezzi tra cui l’autoscala dalla sede centrale e Aps (Autopompaserbatoio) e Abp (Autobottepompa) dal distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Mede”.

Diverse dunque le squadre impegnate, per parecchie ore. “Circa 10 - confermano dai vigili del fuoco - le ore richieste per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo scenario”. Al termine dell'intervento l'immobile risulta inagibile, anche se era comunque già disabitato. Le cause sono in corso di accertamento, ma in un simile scenario di devastazione non sarà semplice risalire all'origine del rogo e stabilire con certezza la causa del primo focolaio. L'edificio è comunque isolato e non sono state coinvolte altre abitazioni.