Sannazzaro, furti sulle auto: derubati gli operai al lavoro nel turno di notte

Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), 28 maggio 2024 - Sono usciti dal turno di lavoro notturno e hanno trovato le auto saccheggiate.

Quattro operai, dipendenti della raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi, avevano lasciato le rispettive automobili parcheggiate in via Damiano Chiesa, dove nel corso della nottata ignoti ladri hanno rotto i finestrini delle 4 auto e rubato attrezzature da lavoro e oggetti personali trovati all'interno degli abitacoli e nei bagagliai. Furti con danneggiamenti denunciati ieri, lunedì 27 maggio, alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Probabilmente i malviventi sapevano che si trattava di auto di dipendenti della raffineria al lavoro nel turno notturno e sono entrati in azione con la certezza che sarebbero trascorse diverse ore prima che le vittime si accorgessero di quel che era successo, avendo dunque tutto il tempo di fuggire con il bottino facendo perdere le proprie tracce ancor prima che i furti venissero scoperti.

Come sempre in simili circostanze, dovranno essere analizzati i filmati degli impianti di videosorveglianza stradali, nel tentativo di individuare riprese che possano aver immortalato i responsabili magari mentre arrivavano o si allontanavano dal luogo dei furti.