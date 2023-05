Sangue sull’asfalto Travolto e ucciso mentre attraversa Muore pensionato

di Stefano Zanette

Abitava a poche centinaia di metri e da quando era in pensione ogni mattina andava a piedi al bar a prendere il giornale, attraversando la Provinciale. Gianfranco Polesel, 68enne di Bressana Bottarone, ex dipendente del settore Igiene urbana di Asm Voghera, ieri è stato travolto e ucciso da una Citroen C3 mentre attraversava a piedi la Sp1 Bressana-Salice, in corrispondenza della stazione di servizio con bar e distributore di carburante. Il tragico incidente poco prima delle 9.30. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Pavia. In base alla prima ricostruzione della dinamica, l’auto stava arrivando dal sottopassaggio ferroviario verso la rotatoria di Bressana, dunque da Voghera verso Pavia, con la stazione di servizio sulla destra.

Evidentemente la donna di 53 anni al volante non ha visto o non è comunque riuscita a evitare il pedone. Al momento dell’incidente pare non stesse piovendo, almeno non con pioggia forte, ma l’asfalto era molto bagnato. La vittima è stata urtata con violenza, finendo con lo sfondare il parabrezza dell’auto nella parte sinistra, con il corpo poi proiettato a diversi metri. Un impatto che non ha lasciato scampo a Polesel, trovato privo di vita dai sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Era molto conosciuto a Bressana, dov’era in passato stato anche impegnato in politica fino a candidarsi alle Provinciali nel 2011 come consigliere. Per oltre vent’anni aveva lavorato nell’Igiene urbana di Asm Voghera.

"Tutti i dipendenti di Asm Voghera - si legge nel comunicato stampa diramato ieri dall’azienda - appresa la notizia della grave tragedia, si stringono con affetto attorno alla famiglia di Gianfranco Polesel".