San Martino Siccomario, la banda del buco entra di notte al supermercato: ma il colpo fallisce

San Martino Siccomario (Pavia) - Banda del buco in azione nella notte, ma i ladri non riescono a portare via la cassaforte e se ne vanno a mani vuote, lasciando però i danni. Il tentato furto ha avuto come obiettivo il supermercato Famila di San Martino Siccomario, lungo la Provinciale 596, l'ex Statale "dei Cairoli", tra la località Santa Croce e Carbonara al Ticino.

E' successo nella notte tra sabato e ieri, domenica 2 aprile. La banda di ladri ha fatto un buco nella parete in cartongesso del locale caldaie, introducendosi quindi negli uffici del supermercato e cercando di portare via la cassaforte, non murata ma appoggiata al pavimento.

Forse i ladri sono stati disturbati o comunque non sono riusciti a spostare la pesante cassaforte né hanno avuto il tempo per provare ad aprirla e, prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, hanno evidentemente preferito desistere e scappare così senza bottino. Ma lasciando il danno fatto per entrare nel supermercato, con il foro nella parete della struttura.

Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario, della Compagnia di Pavia, senza però poter contare su filmati, perché la zona non risulta coperta da impianti di videosorveglianza.