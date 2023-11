Pellegrino e Maria, insieme per sempre: l’ultimo saluto a marito e moglie morti a poche ore di distanza

San Martino Siccomario (Pavia), 29 novembre 2023 - Le due bare affiancate, in un'unica cerimonia funebre. Dopo una vita passata insieme, un unico addio per la coppia di coniugi, morti a poche ore di distanza, prima il marito portato via da una malattia, poi la moglie che si era sentita male proprio andando alla camera ardente nell'obitorio dell'ospedale. Si sono celebrati nella mattinata di oggi, mercoledì 29 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Martino Siccomario, i funerali di Maria Nuzzo, 67 anni, e di Pellegrino Gallo, 66 anni.

Inizialmente l'ultimo saluto al marito, morto al Policlinico San Matteo dov'era ricoverato per la malattia che non gli ha lasciato scampo, era programmato per martedì, ma è stato rinviato dopo l'improvvisa morte della moglie, domenica pomeriggio mentre andava alla camera ardente nell'obitorio dell'ospedale. Il suo cuore non ha retto al dolore per la perdita dell'amato marito e nonostante i molto tempestivi soccorsi, arrivati dal vicinissimo pronto soccorso dello stesso ospedale, per lei non c'è stato nulla da fare, moltiplicando così il dolore dei figli, della nuora, del genero, della nipotina, degli altri parenti e di tutti i tanti amici, che si sono stretti oggi nell'unica e duplice cerimonia di commiato.