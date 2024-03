San Giorgio Lomellina, furto in azienda agricola: rubati mille litri di gasolio

San Giorgio Lomellina (Pavia), 29 marzo 2024 – Spariti circa mille litri di gasolio da un’azienda agricola di San Giorgio Lomellina, comune di poco più di mille abitanti nel centro della Lomellina. Il furto è stato denunciato ai carabinieri ieri, giovedì 28 marzo, dal legale rappresentante di una società agricola della zona che, quando è arrivato, non ha più trovato i fusti e altro materiale.

Molto probabilmente il colpo è avvenuto nella notte di martedì 26 a opera di ignoti che si sono introdotti nell’azienda scavalcando la recinzione prima di forzare il lucchetto del cancello d’ingresso del magazzino e rubare quello che hanno trovato.

Una decina di giorni fa anche a Tromello erano entrati in azione i vampiri di carburante, che avevano rubato altri 1000 litri di gasolio in un’azienda agricola, mentre all’inizio dell’anno da un’impresa di Torreberetti, che opera nel settore dell’agricoltura, sono spariti tre trattori e altri attrezzi, mezzi fondamentali per poter lavorare.