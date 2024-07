Samuele e Iacopo gli sportellisti più giovani. Pavese e Lodigiano, svolta alle Poste

Lavora nell’ufficio postale di Voghera e ha 21 anni il più giovane sportellista della provincia di Pavia. "Lavoro in Poste dal settembre scorso – ha detto Samuele Cuccaro (foto sopra), operatore di sportello all’ufficio postale di Voghera – attualmente frequento la facoltà di Ingegneria informatica a Pavia e con grande impegno faccio conciliare il tempo per lo studio e per il lavoro. Il mio ruolo mi permette di relazionarmi con tanti clienti di ogni età, alcuni fissi con i quali ho un rapporto amichevole oltre che professionale". Lo sportellista della provincia di Lodi, invece lavora nell’Ufficio Postale di via Volturno e ha 25 anni. Iacopo Anelli (foto sotto), laureato in Comunicazione, innovazione e multimedialità, ha iniziato il suo percorso in Poste rispondendo ad un annuncio di ricerca di personale: "L’ufficio è grande e con una clientela variegata quindi il mio approccio deve adeguarsi a chi ho davanti. Il mio obiettivo è anche quello di semplificare la vita dei clienti e quindi anche la nostra, istruendoli sulla prenotazione del turno da remoto o le operazioni che si possono fare con app". M.M.