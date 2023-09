Salvato levriero ridotto a pelle e ossa. Padrona denunciata per maltrattamenti

Una donna di Capralba è stata denunciata per maltrattamenti al proprio cane, ridotto a pelle e ossa dopo infinite vicissitudini.

Un levriero denutrito e piagato detenuto da una persona in condizioni difficili è stato salvato dalle guardie zoofile Oipa di Cremona. La proprietaria è ora indagata. Il cane, che ha dimostrato di essere buono e intelligente oltre che bello, è stato adottato dalla persona che potrà dargli per sempre amore e serenità.

"Abbiamo avuto notizia delle condizioni in cui versava questo sfortunato levriero da chi lo aveva dato in adozione che a sua volta lo aveva saputo dai familiari non conviventi della proprietaria - racconta Elisa Stolfi, la guardia zoofila Oipa che ha eseguito l’intervento insieme a carabinieri e Ats. - Il cane era denutrito e maltenuto e lo abbiamo portato in salvo, denunciando la proprietaria".