Salta il maxi furto nella logistica. Ladri inseguiti rinunciano ai pacchi

Avevano pianificato il colpo nei minimi dettagli, ma senza tenere conto di una variabile: i controlli predisposti dalle forze dell’ordine. E proprio le pattuglie dei militari hanno fatto saltare il maxi furto compiuto ai danni di una logistica. Ma, per recuperare la refurtiva, l’altra notte i carabinieri di Siziano e della Compagnia di Pavia hanno dovuto inseguire i ladri che, trovandosi alle strette, hanno abbandonato i mezzi per scappare nelle campagne in modo da rinunciare ai pacchi salvando almeno la libertà.

L’intervento è stato compiuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio nelle campagne e ai furti in abitazione. I ladri nei quali i carabinieri si sono imbattuti, però, non erano comuni topi d’appartamento. Banda probabilmente di professionisti, poche ore prima del colpo aveva rubato nella zona di Milano un’Alfa Romeo Giulietta e un furgone Fiat Ducato. Una volta raggiunta l’area delle logistiche, che si trovano al confine tra la provincia di Pavia e quella del capoluogo lombardo, hanno “ripulito“ il rimorchio di un autoarticolato che stazionava nel parcheggio. Con numerosi pacchi di materiale di diverso tipo caricati sul furgone si sono rimessi in marcia, pronti a imboccare l’autostrada. I carabinieri però li hanno intercettati e costretti a cambiare i loro piani.

Inseguiti, quando hanno capito di non aver scampo, hanno abbandonato tutto e se la sono data a gambe nelle campagne contando sulla protezione che garantisce l’oscurità. Sul furgone e sull’auto i militari hanno trovato merce per 50mila euro. Della banda, invece, nessuna traccia: si è dileguata nel buio della notte. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio predisposto con l’obiettivo di reprimere l’attività di spaccio nelle campagne e nella zona del cimitero di Bornasco, oltre a prevenire i furti in abitazione che soprattutto nei piccoli centri stanno tornando a fare paura, è stato segnalato alla Prefettura di Pavia anche un 49enne del Milanese sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina. L’uomo è stato quindi segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante il servizio straordinario di controllo del territorio sono stati identificate complessivamente 75 persone e verificati 31 veicoli.