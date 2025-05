Ruote d’epoca Pavia dona apparecchiature alla oncoematologia

Un gesto di solidarietà che unisce passione e responsabilità sociale: il club "Ruote d’epoca Pavia" ha donato al reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico San Matteo un microscopio ottico di ultima generazione per la diagnosi delle leucemie, oltre a sofisticati strumenti destinati alla Cell Factory. La donazione è avvenuta durante la cerimonia di premiazione della 30ª Coppa dei castelli pavesi e del 5° Trofeo Elio Marchesi, manifestazione che ogni anno richiama appassionati di auto storiche da tutta la Lombardia e regioni limitrofe. "Questi strumenti rappresentano un supporto immediato per la nostra attività – ha commentato il dottor Marco Zecca, direttore di oncoematologia pediatrica, che ha ritirato le donazioni –. Migliorano la capacità diagnostica e terapeutica, offrendo ai nostri giovani pazienti maggiori possibilità nei momenti più difficili. Sentire il sostegno del territorio è fondamentale". Il club "Ruote d’epoca Pavia", attivo dal 1990, è uno dei più importanti punti di riferimento in Lombardia per gli appassionati di veicoli storici. Oltre a organizzare eventi motoristici, da anni promuove iniziative benefiche a sostegno del territorio. M.M.