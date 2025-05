Ex geriatrico. Il recupero procede spedito

Diciassette delle 36 unità abitative già vendute. Il recupero dell’ex ospedale geriatrico Santa Margherita prosegue a ritmo serrato, tanto che il complesso sarà la prima area dismessa che avrà nuova vita. A giugno del prossimo anno saranno ultimati i lavori di "Palazzo piazza Borromeo", la nuova residenza di pregio nel cuore di Pavia, affacciata sulla piazza del prestigioso collegio. L’intervento, che prevede un investimento di circa 30 milioni di euro, rappresenta un’importante operazione di valorizzazione architettonica e urbana, che coniuga il recupero del patrimonio storico con la sostenibilità ambientale e l’alta qualità dell’abitare. A promuoverlo è Supernova, con la realizzazione affidata a Damiani Costruzioni, impresa pavese con consolidata esperienza nel restauro di edifici storici.

"Il cantiere procede secondo il cronoprogramma e con ritmo sostenuto su tutti i fronti operativi - ha spiegato Andrea Murciano, project manager di Supernova -. Stiamo avanzando nel restauro delle facciate storiche, nel rifacimento dei tetti e nella ristrutturazione interna degli edifici e portando a compimento l’autorimessa interrata. È un intervento complesso e articolato, che unisce il rispetto per il valore storico del luogo con soluzioni pensate per l’abitare contemporaneo. L’obiettivo della consegna a metà 2026 è confermato". I lavori sono partiti nell’estate scorsa con la realizzazione dell’autorimessa, in autunno poi si è partiti con il restauro conservativo degli edifici esistenti. "È stata effettuata la ristrutturazione edilizia - ha aggiunto il manager - e opere strutturali in edifici in elevato stato di degrado, poi abbiamo cominciato la ristrutturazione dei tetti e la ristrutturazione interna degli edifici". Il complesso è il risultato di sei edifici realizzati in epoche diverse, tra la seconda metà del ‘500 e la prima metà del ‘900, con torre quattrocentesca. Gli elementi architettonici storici vengono conservati e restaurati, integrandoli con spazi più moderni. Peculiarità dell’intervento è la sostenibilità ambientale.

Manuela Marziani