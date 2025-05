Iscritti sufficienti. Elementare salva. Almeno per un anno

Il rischio è stato di quelli concreti: Parona avrebbe potuto perdere la sua scuola elementare a causa dello scarso numero di iscritti alla prima elementare. Un pericolo che è stato però scongiurato nei giorni scorsi quando è arrivata conferma che, secondo l’Ufficio scolastico provinciale il numero degli iscritti al prossimo anno scolastico, 13, è stato ritenuto sufficiente. Il paese a metà strada tra Vigevano e Mortara, dal cui istituto comprensivo dipende, almeno per il momento è salvo. Se ne riparlerà l’anno prossimo perché il problema è sempre quello del ridotto numero di bambini che, se non raggiungesse il minimo stabilito, ne determinerebbe la soppressione. Uno spiraglio in verità si era aperto già in occasione dell’0pen Day di fine 2024 per il quale si era registrata una importante affluenza a conferma della qualità del servizio offerto. La vera curiosità della vicenda riguarda il fatto il maggior numero di iscritti non risiede a Parona ma ha comunque scelto per comodità quella scuola perché l’ottimo lavoro svolto dalle insegnanti ha presto superato i confini del paese.

U.Z.