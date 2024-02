Rubato gasolio dal treno in stazione

Vampiri di carburante in azione alla stazione ferroviaria di Parona. Nella notte tra martedì e ieri, i carabinieri sono stati chiamati da un addetto delle ferrovie che ha notato che era stato forzato il tappo del serbatoio di un locomotore fermo. È stato così scoperto solo a posteriori il furto messo a segno da ladri che hanno potuto agire indisturbati nel buio della notte, pare sapendo bene dove e come colpire, in assenza di telecamere, e anche attrezzati per il trasporto dell’ingombrante refurtiva. Dal locomotore, di un convoglio in servizio sulla linea ferroviaria non elettrificata, alimentato appunto da gasolio, i malviventi hanno rubato circa un centinaio di litri di carburante, anche se la stima è approssimativa e potrà essere precisata dopo le verifiche in corso su quel che era rimasto nel serbatoio del treno.

S.Z.