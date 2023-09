Rubano 68mila euro fingendosi carabinieri

I gilet con la scritta “carabinieri“ che tre uomini indossavano devono essere parsi una sicurezza a due fratelli di 58 e 50 anni che vivono in una abitazione isolata. Infatti, quando i sedicenti militari hanno suonato alla porta dei malcapitati con la scusa di effettuare un controllo delle banconote che avevano in casa, non ci hanno pensato due volte e si sono fidati: hanno raccolto tutto il denaro, 68mila euro in banconote di diverso taglio e sono stati convinti a sistemarlo con le loro mani nell’auto dei malviventi. Sono stati i truffatori poi a far rientrare in casa i due fratelli in modo da poter fuggire indisturbati con il bottino nell’auto. Quando hanno avuto il sospetto di essere stati raggirati gli uomini hanno chiamato i carabinieri, quelli veri a quel punto, che sono arrivati sul posto, ma ovviamente i truffatori erano già lontani.