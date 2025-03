Rogo nella fabbrica dismessa. Danni all’edificio principale

VOGHERA (Pavia)Incendio in una fabbrica dismessa di 45mila metri quadri di Voghera. Le fiamme all’ex dogana sono divampate nel tardo pomeriggio di giovedì e hanno interessato una vasta area dell’edificio, il magazzino principale. L’area dovrebbe essere interdetta, ma da alcune tracce trovate, è possibile che qualcuno entri comunque e utilizzi gli spazi per accamparsi. E, proprio a causa di un conflitto sugli spazi scoppiato tra chi occupa l’immobile, oppure a causa della sbadataggine di chi stava usando del fuoco, è scoppiato il rogo che ha interessato il sottotetto dove si trovavano rifiuti e materiale di risulta, ma anche lana di roccia, un materiale che in passato veniva utilizzato per le coibentazioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco dai distaccamenti di Broni, Pavia, Mede e Robbio, che hanno lavorato per ore per domare l’incendio e prevenire ulteriori danni alla struttura e all’area circostante. Nessuna persona sembra si trovasse nell’edificio nel momento in cui si sono alzate le fiamme tra via San Francesco d’Assisi via Isonzo e via Toscana. Una volta domato l’incendio e spenti anche gli eventuali focolai che avrebbero potuto originare altre fiamme, sono partite le verifiche statiche sull’immobile che potrebbe anche essere dichiarato inagibile almeno in alcune parti. L’area dismessa è di proprietà della Magazzini generali vogheresi che controlla gli accessi eppure c’è sempre chi cerca di accedere. M.M.