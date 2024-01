Robbio, travolto e ucciso dal treno a Castelnovetto: l’ipotesi di una tragica fatalità

Robbio (Pavia), 7 gennaio 2024 - Non vedendolo rientrare a casa per cena i famigliari hanno lanciato l'allarme. È stato identificato l'uomo travolto e ucciso da un treno verso le 18 di ieri, sabato 6 gennaio, a Castelnovetto, lungo la linea ferroviaria Vercelli-Mortara-Pavia, tra le stazioni di Robbio e Nicorvo.

Xhe vdet Ze na, 73enne albanese, era domiciliato a Robbio, dove aveva raggiunto le figlie e le relative famiglie. Nel pomeriggio aveva preso il treno arrivando a Nicorvo per poi tornare a Robbio a piedi, una camminata di circa 7 chilometri. Il pensionato era infatti solito fare anche lunghe camminate, evitando le arterie trafficate ma percorrendo stradine in aperta campagna e forse, non conoscendo bene la zona, stava seguendo la massicciata ferroviaria per non perdersi.

Anche se la zona dell'incidente ferroviario e del rinvenimento del corpo ormai privo di vita, vicino a un passaggio a livello, aveva fatto ipotizzare che potesse essere la conseguenza di un estremo gesto volontario, pare si sia invece trattato di una tragica fatalità.

A quell'ora c'era già buio e il macchinista avrebbe visto solo all'ultimo istante la figura dell'uomo che stava camminando lungo i binari. Evidentemente il 73enne non si è reso conto dell'arrivo del treno alle sue spalle e si è trovato troppo vicino ai binari, urtato dal convoglio in transito che lo ha colpito, provocandogli un trauma cranico letale, sbalzandolo a diversi metri di distanza. Sulla dinamica dell'accaduto sono comunque ancora in corso gli accertamenti da parte della Polfer.