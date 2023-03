Porta via i soldi a un invalido per aprire un ristorante a Milano: dovrà restituire 94mila euro

Un'aula di tribunale (Archivio)

Aprì un ristorante a Milano utilizzando i soldi di un disabile del quale gli era stata affidata l’assistenza: ora dovrà risarcirlo. Douglas Di Modica, 42 anni, collaboratore di Sergio Contrini, ex assessore comunale ai Servizi sociali in municipio a Pavia, condannato in via definitiva nel processo sullo scandalo della amministrazioni di sostegno, è stato a sua volta condannato, in sede di giustizia civile. L’imputato dovrà restituire oltre 94mila euro a un invalido di 60 anni, che era stato a lungo sotto l’amministrazione di sostegno Le accuse A Di Modica la procura contesta di aver sottratto almeno 400mila euro dai patrimoni delle vittime. Quel denaro sarebbe finito sui suoi conti, attraverso bonifici e depositi in contanti. Una parte di questo denaro è stata impiegata, secondo le accuse, per aprire un ristorante a Milano. La vicenda è stata raccontata dalla Provincia Pavese. La vittima del raggiro, rappresentato dalle avvocate Cecilia Estrangeros e Barbara Frattini, si era ritrovato con il conto corrente prosciugato e senza mezzi di sostentamento: erano spariti oltre 130mila euro. Di Modica potrà ancora fare ricorso, ma secondo quanto stabilito dal giudice deve pagare una parte consistente della somma sparita perché destinatario di alcuni bonifici partiti dal conto della vittima. La sentenza...